СтройСитиГрупп
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Складской проезд, 6 к54
Индекс: 428022.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒327‒58‒58
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Продажа / установка тёплых полов, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт