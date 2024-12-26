СтройСитиГрупп

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Складской проезд, 6

Индекс: 428022.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒327‒58‒58

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Продажа / установка тёплых полов, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк