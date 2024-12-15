Стройснаб, база строительных материалов

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Магистральная улица, 5а ст1

Индекс: 445000.0

Телефон: +7 (8482) 61‒35‒47

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroisnab-tlt.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Материалы для наружной рекламы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песо

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной (летний период: пн-сб 9:00-18:00; вс 9:00-15:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду