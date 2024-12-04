Стройтандем, компания по продаже кровельных и фасадных материалов
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: Ижевская, 12
Индекс: 614064.0
Телефон: +7 (342) 256‒57‒74
Мобильный Телефон: +7‒902‒638‒35‒77
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Нержавеющий металлопрокат, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк