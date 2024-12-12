Стройтэк, строительно-монтажная компания

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Шевченко, 36

Индекс: 634021.0

Телефон: +7 (3822) 909‒626

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.stroytec.org

вид деятельности: Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк