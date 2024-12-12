Стройтэк, строительно-монтажная компания
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Шевченко, 36
Индекс: 634021.0
Телефон: +7 (3822) 909‒626
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.stroytec.org
вид деятельности: Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк