Стройтэкс, компания

город: Ханты-Мансийск

Район: Ханты-Мансийск городской округ

Адрес: Аграрная, 18

Индекс: 628010.0

Телефон: +7 (3467) 93‒09‒09

Мобильный Телефон: +7‒902‒814‒73‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду