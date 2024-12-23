Стройтэкс, компания
город: Ханты-Мансийск
Район: Ханты-Мансийск городской округ
Адрес: Аграрная, 18
Индекс: 628010.0
Телефон: +7 (3467) 93‒09‒09
Мобильный Телефон: +7‒902‒814‒73‒44
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду