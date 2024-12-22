СтройТема, магазин
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: улица Ангарская, 69а
Индекс: 400081.0
Телефон: +7 (8442) 36‒37‒42
Мобильный Телефон: +7‒927‒508‒30‒80
Сайт: nan
вид деятельности: Абразивный инструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицово
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду