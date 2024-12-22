СтройТема, магазин

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: улица Ангарская, 69а

Индекс: 400081.0

Телефон: +7 (8442) 36‒37‒42

Мобильный Телефон: +7‒927‒508‒30‒80

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицово

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду