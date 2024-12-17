СтройТри, торгово-производственная компания

город: пгт Кугеси

Район: Чебоксарский район

Адрес: улица Калинина, 10

Индекс: 429500.0

Телефон: +7 (8352) 21‒11‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroytri.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (летний период: сб 8:00-12:00 )

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты