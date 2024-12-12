Стройцентр, торговая компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Шпаковская, 105а

Индекс: 355037.0

Телефон: +7 (8652) 41‒61‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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