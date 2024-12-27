Стройудача, строительный магазин

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Волхонское шоссе, 127

Индекс: 198218.0

Телефон: +7 (812) 600‒88‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroyudacha.ru

вид деятельности: Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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