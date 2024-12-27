Стройудача, строительный магазин
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Волхонское шоссе, 127
Индекс: 198218.0
Телефон: +7 (812) 600‒88‒66
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroyudacha.ru
вид деятельности: Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк