СтройВыбор №1, кровельный центр
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: улица Остужева, 66а
Индекс: 394033.0
Телефон: +7 (473) 252‒90‒82
Мобильный Телефон: +7‒920‒403‒06‒20
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк