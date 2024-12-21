СтройВыбор №1, кровельный центр

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: улица Остужева, 66а

Индекс: 394033.0

Телефон: +7 (473) 252‒90‒82

Мобильный Телефон: +7‒920‒403‒06‒20

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк