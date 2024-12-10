СтройЗабор, торгово-производственная компания

город: Великий Новгород

Район: Великий Новгород городской округ

Адрес: Прусская, 13а

Индекс: 173007.0

Телефон: +7 (8162) 55‒66‒14

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.zaborvn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты