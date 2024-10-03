Студенты из Финляндии пожаловались на финансовые трудности

Студенты из Финляндии пожаловались на финансовые трудности

Студенты из Финляндии пожаловались на финансовые трудности

Финские студенты рассказали о росте финансовых трудностей, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL), все больше студентов сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом пишет местное издание «Yle».

К примеру, в рамках опроса «Здоровье и благополучие студентов Финляндии» установлено, что около 19% студентов беспокоятся о своем финансовом положении. Это выше по сравнению с 13%, которые были в 2021 году.

Так, каждый четвертый студент опасается, что у него не хватит денег на еду. А около 20% признались, что сократили расходы на лекарства из-за финансовых проблем.

В Испании тоже не все так просто. Средняя стоимость комнаты в городе Барселона составляет 565 евро в месяц.

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