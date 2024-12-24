Студия фасада и кровли, официальный представитель Стенолит
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Дорожная, 18
Индекс: 394038.0
Телефон: +7 (473) 229‒74‒34
Мобильный Телефон: +7‒920‒456‒26‒26
Сайт: http://fasad136.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк