Студия фасада и кровли, официальный представитель Стенолит

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Дорожная, 18

Индекс: 394038.0

Телефон: +7 (473) 229‒74‒34

Мобильный Телефон: +7‒920‒456‒26‒26

Сайт: http://fasad136.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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