Суд на восемь лет запретил женщине заходить в комнату брата

В Сингапуре суд запретил женщине в течение восьми лет заходить в комнату брата, чтобы сделать там уборку, сообщает Zakon.kz.

По информации Mothership, конфликт близких родственников случился из-за бытовых обязанностей. 40-летняя женщина регулярно заходила в комнату брата, чтобы делать там уборку в поздние часы. Мужчина был категорически против этого и несколько раз оказывался в больнице с нервным срывом, потому что родственница отказывалась его слушать. В конечном итоге разногласия привели к обращению в семейный суд.

«Брат утверждал, что сестра вторгалась в его личное пространство, что негативно сказывалось на его психическом здоровье. Сестра же объясняла свои действия необходимостью поддерживать чистоту, так как, по ее словам, никто кроме нее этим и не занимался», – пишет издание.

Судья, рассматривая дело, отметил, что, несмотря на то, что ответчица не понимала последствий своего поведения, а ее действия привели к психологическому насилию над истцом, суд встал на сторону брата, подчеркнув необходимость охраны личных границ в семье.