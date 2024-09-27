Суд США перенес дату вынесения приговора Хантеру Байдену

Суд США перенес дату вынесения приговора Хантеру Байдену

Суд США перенес дату вынесения приговора Хантеру Байдену

Суд перенес дату вынесения приговора сыну президента США Хантеру Байдену по делу о предоставлении ложных сведений при покупке оружия и незаконном владении им, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании ABC, новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря, ранее планировалось огласить приговор 4 декабря.

Отметим, что Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы.

11 июня жюри присяжных признало его виновным по всем трем пунктам обвинения, которое выдвинул американский Минюст. Два правонарушения были связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra Байден в письменной форме солгал, сообщив, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену также предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Прокуратура полагает, что сын президента потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни. По этому делу ему может грозить до 17 лет лишения свободы.

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