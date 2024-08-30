Суд в Бразилии решил приостановить работу соцсети X

Судья Верховного федерального суда Бразилии решил приостановить работу платформы X, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала G1, судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в стране.

«Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии», – пишет издание.

Мораис дал 24 часа миллиардеру Илону Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек еще 29 августа.

Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять «незаконные приказы» суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.

В свою очередь судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораес распорядился заблокировать счета компании американского предпринимателя Илона Маска Starlink Holding.