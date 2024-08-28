Суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи

Суд в Париже 28 августа освободил генерального директора Telegram Павла Дурова из-под стражи, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает французский телеканал BFMTV.

Согласно информации телеканала, следственный судья прекратил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинений. Заседание суда продолжается, в ходе него будет принято решение о дальнейшем статусе Дурова.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.