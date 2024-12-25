Супер-смеси.ру, интернет-магазин

город: Москва

Район: Мытищи городской округ

Адрес: МКАД 92 километр, 1

Индекс: 141014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒926‒598‒91‒52

Сайт: http://www.super-smesi.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Порошковые краски, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду