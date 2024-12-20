Супермаркет кирпича и фасадов, торговая компания
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: улица Конституции СССР, 44/3
Индекс: 354000.0
Телефон: +7 (862) 235‒25‒23
Мобильный Телефон: +7‒918‒945‒41‒01
Сайт: http://stroisyst.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду