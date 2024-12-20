Супермаркет кирпича и фасадов, торговая компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: улица Конституции СССР, 44/3

Индекс: 354000.0

Телефон: +7 (862) 235‒25‒23

Мобильный Телефон: +7‒918‒945‒41‒01

Сайт: http://stroisyst.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду