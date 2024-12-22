СвайСпецМонтаж, торгово-строительная компания
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Окружное шоссе, 18/5
Индекс: 160028.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒501‒74‒84
Сайт: http://xn--80aaengpwiihsds6c.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Свайные работы, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 13:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты