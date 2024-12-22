СвайСпецМонтаж, торгово-строительная компания

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Окружное шоссе, 18/5

Индекс: 160028.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒911‒501‒74‒84

Сайт: http://xn--80aaengpwiihsds6c.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Свайные работы, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 13:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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