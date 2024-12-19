Свеча ароматическая `BAGO HOME` Лаванда и шалфей 80 гр

Свеча ароматическая `BAGO HOME` Лаванда и шалфей 80 гр

Свеча ароматическая `BAGO HOME` Лаванда и шалфей 80 гр

499 ₽ 369 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 184 г
  • Высота упаковки: 60 мм
  • Ширина упаковки: 60 мм
  • Длина упаковки: 60 мм
  • Раздел: освежители воздуха
  • Артикул 224274
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Ароматическая свеча Лаванда и шалфей 80г.

Способ применения: Никогда не оставляйте горящую свечу без присмотра Ставьте свечу на ровную поверхность, избегайте… сквозняков, так свеча будет прогорать равномерно Во время первого зажигания не тушите свечу до того, пока вся ее поверхность не расплавится. Таким образом вы избежите «тоннельного» эффекта, и она будет равномерно сгорать Не рекомендуется жечь свечу более 4-х часов, так как после этого времени аромамасла начинают сгорать, не давая аромату заполнить пространство Подрезайте фитиль перед каждым зажиганием свечи, оставляя его на уровне в 5-6 мм. С подрезанным фитилем свеча горит ровно и красиво. Когда свеча частично прогорела ее удобней поджигать специальными длинными спичками или зажигалкой с длинным хоботком, так вы не обожжетесь и вам не надо будет крутить свечу, чтобы добраться до фитиля Всегда следуйте этим правилам, чтобы продлить срок службы свечи Наслаждайтесь!:)

Состав: Соевый воск, ароматическая композиция Обзор от бренда

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