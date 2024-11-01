Свет и настроение: изучаем психологию освещения вместе с дизайнером

Красивый интерьер, но не хватает уюта? Поговорили с дизайнером о том, как это исправить.

Архитектор-дизайнер Анна Ворошилина всегда создает интерьеры, опираясь на психологический портрет и личность заказчиков. У каждого человека свое представление о красоте и стиле. Но подбор освещения в разных проектах подчиняется нескольким общим правилам. Ведь от света во многом зависят наше настроение и психологическое состояние.

Анна Ворошилина Архитектор-дизайнер

Перед началом работы над проектом мои заказчики заполняют большую анкету. В ней есть вопросы, которые касаются образа жизни, состава семьи, хобби, увлечений. Я спрашиваю про профессию, любимые фильмы и книги, хобби, путешествия, друзей и домашних животных. Все это помогает лучше раскрыть личность и сформировать психологический портрет.

Плохое настроение? Смените систему освещения!

Для хорошего самочувствия нам нужен естественный солнечный свет. Он запускает процесс выработки серотонина, который еще называют гормоном радости и бодрости. При дефиците солнечного света люди часто жалуются на плохое настроение, сонливость и упадок сил. Обычные лампы не заменят солнце. Но есть светильники, которые по своим характеристикам приближены к естественному дневному свету, помогающему нам сохранять бодрость и активность.

Анна Ворошилина Архитектор-дизайнер

Освещение имеет очень большое влияние на человека, который находится в пространстве. Например, если освещение продумано и реализовано неграмотно, оно может раздражать, вызывать агрессию или, наоборот, угнетать. Так, плохо освещенная рабочая зона кухни или стола раздражает хозяйку при приготовлении ужина. А недостаточный свет в гардеробной мешает выбрать одежду, искажает ее цвет. В ванной у зеркала светильники, направленные сверху, могут давать тени под глазами и создавать эффект «панды». Конечно, это никому не понравится. Также слишком яркий свет в спальне и зонах для отдыха возбуждает, мешает сну и расслаблению.

Как создать в квартире обстановку летнего полудня в любую погоду?

Естественные цвета

Выбирайте светильники и светодиодные ленты с максимальным индексом цветопередачи. Он гарантирует, что цвета не будут искажаться, даже яркое освещение не создаст слишком сильного контраста между светом и тенью. Именно такая обстановка привычна для нашего глаза, а значит, это дает подсознательное ощущение комфорта. У светильников MAG ORIENT индекс цветопередачи 90. Это значит, что даже вечером при искусственном свете цвета будут такими же, как в полдень при солнечном. С системой дом будет казаться залитым солнцем в любое время суток, а вам будет гораздо легче поддерживать бодрость и высокую работоспособность.

Никакого мерцания

Помните, как раздражают мерцающие лампы дневного света? На самом деле, все источники искусственного света слегка мерцают, заставляя наши глаза напрягаться. А дополнительное скрытое напряжение — большой стресс. Смените энергосберегающие лампы с высоким коэффициентом пульсации на систему освещения MAG ORIENT. Она светит ровно и мягко, почти как солнечные лучи, не заставляя вас перенапрягаться. Комфорт для глаз — комфорт для нервной системы.

Рассеянный, а не точечный свет

Днем солнце равномерно освещает все поверхности. Нам не нужно смотреть на него, чтобы видеть свет. Применить принцип естественного освещения в доме поможет система скрытой подсветки. Светодиодные ленты за карнизом или вдоль плинтуса обеспечивают мягкий рассеянный свет, идущий словно бы от самой поверхности. Он не заставляет напрягаться глаза и нервную систему. Сочетая скрытую подсветку с трековыми светильниками с низким коэффициентом пульсации и максимальной цветопередачей, вы обеспечите равномерное освещение каждого уголка и сделаете квартиру гораздо уютнее.

Анна Ворошилина Архитектор-дизайнер

Одним из самых любимых и актуальных на данный момент видов светильников я считаю систему встроенного трекового освещения. Часто заменяю треками привычные точечные светильники. Особенно хорошо они работают в зоне приготовления пищи в кухне, в гардеробных и над рабочими столами в кабинетах, детских комнатах. Такой свет я всегда делаю нейтральным.

Также у меня есть опыт использования встроенных трековых светильников для совмещения функций декоративного и функционального освещения. Например, линейный светильник, переходящий с потолка на стены — отличный графический прием для интерьера в стиле минимализм. В таких системах можно менять типы светильников, чередовать линейные и трековые, подбирать разные типы температур и ставить их на разные клавиши по сценарию.

Скрытые декоративные подсветки — закарнизные, в нишах, в мебели — помогают создать более сложный интерьер, проявить фактуру поверхностей и подсветить самые красивые элементы в помещении. Функциональные подсветки помогают осветить внутреннюю часть шкафов, например, в гардеробных. Скрытое освещение я также очень люблю использовать в качестве интимного, ночного сценария света. Оно дает рассеянный приглушенный свет.

Правильный цвет

Золотистый свет на закате говорил нашим предкам о том, что пора готовиться ко сну. Яркие рассветные лучи мотивировали быстрее проснуться и заняться делом. На нас свет действует точно так же. И не только естественный, но и искусственный. В каталоге светильников для системы MAG ORIENT указана их температура свечения в кельвинах, чтобы вам было проще понять, какого эффекта ждать — теплого (около 3 000 К) для расслабления, или дневного (около 4 000 К) — для бодрости и высокой работоспособности.

Для максимального психологического комфорта при выборе температуры освещения нужно учитывать время года. Осенью темнеет раньше, поэтому и расслабляющий свет стоит включать раньше. Чтобы подстроиться под ритмы природы, в созвучии с которой живет наш организм, установите систему освещения с модулем управления TUYA ZigBee. Настройте его один раз — и он будет менять оттенки освещения в соответствии с сезоном, временем заката и восхода, вашим графиком. Вам не нужно думать, какой свет включить — теплый или нейтральный. TUYA ZigBee позаботится о создании уюта за вас.

Для отдыха и релаксации

Теплое золотистое свечение температурой от 2 700 до 3 200 К напоминает о закате. Такой цвет подсознательно настраивает нас на расслабление и отдых, делает более спокойными. Это отличный вариант для ночника в спальне или детской. Теплый золотой свет свечения подскажет организму, что пора готовиться ко сну, поможет быстрее расслабиться.

Анна Ворошилина Архитектор-дизайнер

Теплый рассеянный свет расслабляет, способствует засыпанию. Его мы применяем для вечерних подсветок, бра для чтения у кровати, для релакса в ванных комнатах. Если такой теплый свет поставить как основной в кухне над рабочей зоной или в кабинете, он будет «замедлять», снижать активность.

Для бодрости и активности

Универсальным считается свет с температурой от 3 200 до 4 500 К. Он напоминает о ярких солнечных лучах летом, в первой половине дня. Такое освещение заряжает нас энергией и бодростью, настраивает на работу. Светильники дневного света в системе MAG ORIENT помогут вам сосредоточиться на важных бумагах в кабинете, не заснуть после сытного обеда. С утра — помогут быстрее проснуться благодаря имитации рассвета.

Система освещения с модулем управления TUYA ZigBee не просто имитирует рассвет, но и может стать полноценным световым будильником. Просыпаться от медленно разгорающихся лучей, так похожих на солнечные, гораздо приятнее, чем от резких звуков. Вставайте легко и с улыбкой и сохраняйте ее на весь день.

В гардеробной, над зеркалом в прихожей или туалетным столиком в спальне тем более стоит вешать светильники с нейтральной цветовой температурой. Благодаря высокому индексу цветопередачи они не искажают цвета, поэтому под ними удобно подбирать одежду.

Не менее важна температура света над обеденным столом. Аппетит просыпается от вида еды в тарелке. Для обеденной зоны советуют теплый свет в 2 500-3 000 К, настраивающий нас на неспешную трапезу с удовольствием.

Анна Ворошилина Архитектор-дизайнер

Природой заложено, что базово комфортным для человека является нейтральный свет, приближенный к дневному свету из окна в хорошую погоду. Это тот тип света, который не раздражает, особенно не стимулирует, не корректирует. Его я закладываю в проект на основные фоновые источники света. А вот сценарный свет, предназначенный для различного функционала, уже требует анализа и тщательного подбора.

Подсветите каждый момент жизни

Архитектор Анна Ворошилина говорит: «С развитием технологий в нашу жизнь входит все больше возможностей по выстраиванию собственных уникальных сценариев освещения, адаптированных к нашему образу жизни и пожеланиям в конкретный момент времени. Например, система умного управления освещением с легкостью может создать вам несколько режимов эксплуатации светильников.

«Гости». Когда у вас дома собирается компания, помимо основного освещения включаются и все декоративные подсветки, свет над обеденным столом.

«Вечер». Время для фоновых неярких подсветок теплого света».

Вечером в спальне нужен теплый золотистый свет. А утром — яркий дневной. Максимально комфортное освещение в любое время суток обеспечит система управления TUYA ZigBee. С ней вы легко выберете подходящие к ситуации:

оттенки света — бодрящий белый, расслабляющий золотистый или даже фантазийный лиловый, чтобы создать в квартире атмосферу ночного клуба перед вечеринкой;

яркость освещения — приглушите свет в детской перед сном и зажгите на максимум во время уборки.

Система управления TUYA ZigBee — не просто цифровой «выключатель», а способ создания психологически благоприятной обстановки в доме.

Начинайте утро с нежного рассвета, даже если за окном темно и мрачно. Светильники дневного света в спальне включатся точно ко времени пробуждения. Они будут разгораться плавно, чтобы вы успели проснуться и адаптироваться к изменению освещения. С TUYA ZigBee у вас дома появится эффективный световой будильник, позволяющий начать день без стресса.

Настройте автоматическое изменение цветовой температуры на теплую после 7-8 часов вечера. Так мозгу будет легче переключиться с дневной активности на режим подготовки ко сну. Всего несколько дней в таком режиме — и вы заметите, насколько проще стало засыпать.

Установите поддержание неяркого света в коридоре даже ночью, чтобы детям было не страшно выходить в туалет. Система TUYA ZigBee переведет мощность свечения на минимум в установленный час, например, в 11 вечера. И самостоятельно отключит освещение с утра.

Сценарии работы достаточно настроить один раз. Вы можете воспользоваться для этого мобильным приложением, умной колонкой или пультом управления.

TUYA ZigBee можно подключить ко всему домашнему освещению в любой момент — во время установки или через несколько лет после нее. Вам не придется переустанавливать треки и лампы, штробить стены, чтобы подобраться к проводке. С Arlight домашний уют — это очень просто.

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