Светлые окна, производственно-монтажная фирма

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Чекистов, 25 ст2

Индекс: 625014.0

Телефон: +7 (3452) 61‒09‒94

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--72-6kchpa9agui2ao2j.xn--p1ai

вид деятельности: Жалюзи, Комплектующие для окон, Окна, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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