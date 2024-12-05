Светлые окна, производственно-монтажная фирма
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: улица Пермякова, 21
Индекс: 625051.0
Телефон: +7 (3452) 28‒81‒67
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--72-6kchpa9agui2ao2j.xn--p1ai
вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду