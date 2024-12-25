Светлый дом, компания по производству алюминиевых и пластиковых конструкций

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Корсунский переулок, 17Б

Индекс: 443052.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒233‒02‒22

Сайт: http://sds163.ru

вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк