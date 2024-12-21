Светоч, торговая компания
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Мало-Якутская, 19а/1
Индекс: 664035.0
Телефон: +7 (3952) 76‒86‒52
Мобильный Телефон: +7‒950‒100‒19‒26
Сайт: http://svetoch38.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Огнеупорные материалы / изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты