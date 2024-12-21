Светоч, торговая компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Мало-Якутская, 19а/1

Индекс: 664035.0

Телефон: +7 (3952) 76‒86‒52

Мобильный Телефон: +7‒950‒100‒19‒26

Сайт: http://svetoch38.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Огнеупорные материалы / изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты