Своего кандидата в премьеры предложила оппозиция властям Абхазии

Переговорщики от протестующих предложили нынешнему президенту Абхазии Аслану Бжании предложили свой вариант урегулирования внутреннего политического конфликта, сообщает Zakon.kz.

Согласно их версии разрешения ситуации, нынешний вице-президент должен до выборов стать исполняющим обязанности главы республики, весь кабмин уйдет в отставку, а место премьера займет кандидат от оппозиции, «компромиссная фигура».

По информации РИА Новости, администрация президента все еще контролируется протестующими.

«Компромиссный вариант мы предложили следующий. Впереди президентские выборы. Я так понял, что сам Бжания намеревается в них участвовать. Но даже если он не будет участвовать, кто-то, представитель команды власти, наверняка захочет в них участвовать. Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается человек уже от нас, компромиссная личность», – заявил протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

По его словам, оппозиция также требует, чтобы все силовики на руководящих позициях покинули свои посты после жестких задержаний протестующих.

Напомним, 5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения с Россией, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.

16 ноября Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост. Однако позже он просил народ не поддаваться на провокации и сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Также президент Абхазии пообещал вернуть ситуацию «в правовое русло».