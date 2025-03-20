Сухая стяжка пола своими руками: материалы, инструменты и пошаговая инструкция

В статье рассказываем, в чем преимущество технологии и как выровнять пол с помощью сухой стяжки.

Перед укладкой чистового пола практически всегда требуется монтаж стяжки: она нужна для выравнивания поверхности, а также организации тепло- и звукоизоляции. Такое основание бывает разных видов, но один из самых оптимальных вариантов — сухая технология с использованием керамзита и ГВЛ-плит или их аналогов Этот метод по многим параметрам лучше мокрого и полусухого, но самое главное это то, что сделать сухую стяжку пола своими руками можно, даже не имея опыта.

Как положить сухую стяжку

Что такое сухая стяжка

Особенности технологии

— Плюсы

— Минусы

Что понадобится

Технология укладки

— Расчет количества материалов

— Этапы работы

Что еще надо учесть

Что такое сухая стяжка

Так называют технологию, при которой используются только сухие материалы без добавления воды. С ее помощью легко не только сделать идеально гладкой поверхность с серьезными дефектами, но и выровнять пол, который имеет явный уклон. Кроме того, стяжка получается «плавающей», то есть не имеющей жесткого сцепления с основанием или стенами, что дает определенные преимущества.

Такое покрытие состоит из трех основных слоев — гидроизоляции, засыпки и листового материала. Укладка достаточно простая и не требует специфического строительного оборудования, поэтому ее можно выполнить, даже не имея опыта отделочных работ. При этом поверхность получается абсолютно ровной (в то время как при использовании мокрого или полусухого метода добиться этого сложнее).

Предшественником такой стяжки служил пол на лагах, когда фанерные щиты или листы ДСП крепились на поперечные доски либо брусья. Однако укладка прочных плит на керамзит и другие наполнители намного проще и, что важно, безопаснее: используемые при ее монтаже вещества не выделяют формальдегида и других вредных веществ, как, например, древесно-стружечный настил.

Поверх сухой стяжки можно укладывать любое финишное покрытие — линолеум, плитку, паркет, ламинат и т.д.

Особенности технологии

Эта методика создания пола очень востребована. У нее масса достоинств, а минусов практически нет, однако стоит узнать и про те, и про другие, если вас интересует, как уложить сухую стяжку.

Плюсы

Преимуществ у такой технологии действительно очень много.

Сокращение сроков строительства. Укладка по сухому методу занимает буквально день-два. А пользоваться им можно сразу же, не дожидаясь, пока он высохнет и наберет прочность, как в случае с мокрыми и полусухими смесями.

Минимальный вес. Несмотря на то, что покрытие состоит из нескольких слоев, все они мало весят, благодаря чему такую отделку можно применять там, где тяжелая цементная стяжка недопустима (в легких двух- и трехэтажных коттеджах, в старых домах, где перекрытия не выдержат большую нагрузку).

Высокие показатели тепло- и шумоизоляции. Такой пол не пропускает ни звуки, ни холод. Первое актуально, если вы не хотите мешать жильцам снизу, а второе — если квартира расположена на первом этаже над неотапливаемым подвалом.

Простота укладки коммуникаций. Через засыпной материал можно провести кабели и трубы, при этом они не будут намертво встроены в покрытие и в случае поломки до них будет относительно легко добраться.

Не требуется проведение дополнительных работ. Не надо разбавлять смесь, рискуя ошибиться с количеством воды, или тщательно размешивать ее, следя, чтобы не образовалось комков, — все материалы поставляются в готовом к использованию виде. А после окончания монтажа не потребуется сложная и долгая уборка.

Отсутствие трещин и деформаций при усадке дома. Сухая стяжка не закреплена жестко, поэтому при небольшом изменении параметров комнаты она не повреждается.

Возможность применения в любой момент. Поскольку технология укладки не предполагает использование воды или долгое застывание, нет лучшего варианта, как сделать сухую стяжку, и в том случае, если обновить пол понадобилось в готовых помещениях, которые активно эксплуатируются или в них уже завершена отделка стен.

Такой тип выравнивания пола можно использовать практически повсеместно. Однако есть случаи, когда лучше выбрать мокрую (либо полусухую) технологию или самовыравнивающуюся заливку. Это связано с некоторыми минусами сухого метода.

Минусы

У сухой стяжки есть недостатки.

Невысокая прочность. Ее с запасом хватает для жилых зданий (в местах с высокой проходимостью или технических помещениях можно уложить более крепкие ГКЛ-плиты), а вот в промзонах или в складских помещениях лучше монтировать более надежное покрытие.

Боязнь воды. Такой пол не рекомендуют делать в санузлах, где попадание влаги в конструкцию рано или поздно обязательно произойдет. Кроме того, при прорыве трубы, проложенной в засыпке, придется менять всю стяжку. Впрочем, если это единственный подходящий вариант, то, соблюдая некоторые правила, можно применить его и в ванной комнате или туалете, однако потребуется дополнительная подготовка поверхности в виде гидроизоляции перед укладкой плитки.

Стоимость. Как сами материалы, так и работы по их монтажу обычно дороже, чем при выборе мокрой или полусухой технологии.

Как видно, недостатков достаточно мало и они относительные — всех их при желании можно решить.

Что понадобится для сухой стяжки

Вопрос, как делается сухая стяжка в квартире, начинается со списка того, что будет нужно для ее укладки.

Основные материалы

Засыпка. С ее помощью заполняют пустоты и создают ровную поверхность. Чаще всего для этих целей используют керамзит с мелкой фракцией (размер каждого элемента не должен превышать 5 мм, в редких случаях допускается величина частиц до 1 см). Это материал, изготавливаемый из глины, достаточно прочный, но при этом легкий, он не дает усадки во время эксплуатации и не создает повышенной нагрузки на перекрытия. В силу множества плюсов и в то же время доступной цены керамзитовая засыпка используется чаще всего. Однако ее можно заменять другими материалами: вспученным вермикулитом (имеет минимальный вес — в 3-4 раза меньше, чем у керамзита), перлитом (обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, что позволяет уменьшить толщину насыпного слоя) и т.д. Внимательно следите за качеством приобретаемых керамзитовых гранул — в них не должно быть песка и других примесей, иначе полы вскоре начнут скрипеть.

Плиты. На засыпку кладутся гладкие и ровные плиты, чаще всего из гипсовых смесей: ГВЛ (гипсоволокнистые) обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией и на них можно уложить любое финишное покрытие, ГСП (гипсостружечные) отличаются более высокой прочностью, но, как следствие, они и более тяжелые. Немного реже используются плиты ЦСП (цементностружечные), так как по характеристикам они лишь ненамного превосходят изделия из гипса, но при этом они значительно дороже, а также листы фанеры — они прочнее, но тяжелее и могут быть выше по стоимости. ДСП и ДВП применять не рекомендуется, так как они могут выделять формальдегид.

Вспомогательные материалы

Клей ПВА — он нужен для склеивания уложенных плит.

Полиэтиленовая пленка — ее стелют первым слоем, чтобы не допустить попадания в засыпку влаги из расположенных ниже этажей.

Кромочная (демпферная) лента — она служит для шумопоглощения между комнатами и предотвращения деформации чистового покрытия при усадке дома.

Маячки, которыми будет ограничен верхний уровень засыпки.

Саморезы (лучше всего 3,3х19) для скрепления плит между собой.

Дополнительно можно использовать минеральную вату, экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.д.: они усилят тепло- и звукоизоляцию покрытия.

Понадобятся инструменты: лобзик или циркулярная пила и шуруповерт, а также правило или уровень. При большом объеме работ не лишним будет строительный пылесос.

Сухая стяжка своими руками: пошаговая инструкция

Количество материалов

Прежде чем заказывать стройматериалы, следует подсчитать, сколько их понадобится. Ведь если купить их недостаточно, придется тратить время на то, чтобы докупить и привезти недостающее. А если приобрести слишком много керамзита или ГВЛ-плит, то остатки зачастую невозможно будет никуда применить.

Как рассчитать сухую стяжку? Для этого есть простые и проверенные временем формулы.

Сухая смесь: S*h, где S — площадь помещения в м2, а h — высота слоя засыпки в см. Результат вычислений получается в кубометрах. Однако покупать надо всегда чуть больше материала, так как черновой пол, как правило, имеет уклон, а значит, расход материала будет больше.

ГВЛ плиты (или аналоги): S1/S2 х 2, где S1 — площадь пола, S2 — площадь одного листа, а умножение на два необходимо, потому что листы укладывают в два слоя. Также надо добавить еще 10% — это будет запас на обрезы.

Полиэтиленовая пленка: S х 1,15, где S — площадь комнаты, а 1,15 — коэффициент, на который надо умножить, так как пленка укладывается внахлест.

Кромочная лента: ее длина равна периметру помещения.

Клей ПВА (или любой другой, который клеит плиты ГВЛ): S х 0,07, где S – площадь помещения, а 0,07 кг (70 гр) — объем клея на 1 м2.

Совет: чтобы не подсчитывать нужное количество тех или иных материалов, можно купить готовый комплект для монтажа, где всего уже будет ровно столько, сколько надо.

Этапы работы

Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать сухую стяжку своими руками, имея минимальный опыт в отделке и строительстве.

Сперва помещение надо очистить от мусора и остатков старого покрытия, а на стене наметить уровень будущего пола (используйте для этого лазерный уровень). После этого можно приступать к работе.

Постелите на пол полиэтиленовую пленку. Если она состоит из нескольких кусков, следите, чтобы их края лежали внахлест, заходя друг на друга на 15-20 см. На стены пленка должна подниматься на высоту стяжки.

Приклейте по периметру демпферную ленту жидкими гвоздями или любым подходящим клеем.

Установите маячки на том уровне, где должна заканчиваться засыпка. Удобнее всего использовать для этих целей металлические профили.

Засыпьте керамзит и разровняйте его по маячкам с помощью правила или водяного уровня. Лучше добавлять его порционно, чтобы не пришлось убирать лишние фракции. Это один из самых ответственных этапов работы, так как выровнять сухую стяжку после того, как она будет полностью готова, достаточно сложно: в большинстве случаев придется ломать верхний слой и класть новые плиты, предварительно заново выровняв керамзит.

Начинайте аккуратно класть листы. Размещайте их встык, не утапливая в керамзит. Перед тем как положить следующий элемент, нанесите клей на соединительные кромки (у тех плит, которые будут у стены, эту кромку обрезают).

Скрепите ГВЛ саморезами, соблюдая шаг в 20-25 см.

Затем точно так же стелют второй слой листов, следя, чтобы их стыки не совпадали с первым. Пол готов. Финишное покрытие можно укладывать сразу же.

Совет: в двойном слое плит нет необходимости при использовании систем типа «суперпол», где соединения сделаны в виде ступеньки, а значит, сквозных зазоров образоваться не может.

Что еще надо учесть

Маячки всегда убирают перед укладкой листов. Несмотря на то, что они в большинстве случаев никак не мешают, может возникнуть ситуация, когда засыпка немного просядет, и тогда плиты у стен будут опираться не на нее, а на металлические профили.

Если есть вероятность, что влажность в комнате будет меняться, оставляйте зазор между листами в 2-3 мм на тот случай, если ГВЛ немного расширятся в процессе эксплуатации.

Когда засыпка выровнена, не ходите по ней. Если же рабочий процесс еще не завершен, а вам требуется пройти через помещение, подкладывайте под ноги обрезки плит, чтобы равномерно распределить нагрузку и избежать смещения керамзитовых фракций.

На входе в помещение и в местах с высокой проходимостью старайтесь избегать стыков листов, так как швы выдерживают меньшую нагрузку, чем центр ГВЛ. Если же передвинуть плиту невозможно, то максимально тщательно проклеивайте и прикручивайте соединительные кромки.

Если финишное покрытие тонкое и чувствительное к неровностям (например, некоторые модели линолеума или паркет), обязательно зашпаклевывают зазоры в местах стыков, а потом зашлифовывают их до достижения идеально ровной поверхности.