Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые показал фото возлюбленной

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые показал фото возлюбленной

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые показал фото возлюбленной

Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм, Ромео впервые показал фото возлюбленной Грей Сорренти, сообщает Zakon.kz.

В данное время пара путешествует по США.

Сын футболиста снял девушку в кофейне. Грей Сорренти позировала в кожаном бомбере, сером толстовке и черной бейсболке. На других фото он прогуливался с возлюбленной по городу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ROMEO (@romeobeckham)

В октябре 22-летний Ромео Бекхэм подтвердил слухи о романе с Грей Сорренти. Папарацци засняли влюбленных, когда они целовались и обнимались. 

Грей – дочь известного модного фотографа Марио Сорренти, который работал для журналов Vogue и Harper’s Bazaar. Он также снял культовую рекламу аромата Obsession от Calvin Klein с Кейт Мосс в 1993 году. Грей пошла по стопам своего отца. Девушка сняла рекламу для брендов Loewe и Saint Laurent.

youcanchoose

Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса

Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса

Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре

В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего хозяина

В Башкирии собака четыре дня ждала на льду утонувшего хозяина

Норвежская принцесса задолжала местным бизнесменам за свою свадьбу

Норвежская принцесса задолжала местным бизнесменам за свою свадьбу

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.