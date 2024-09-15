Сын Усамы бен Ладена жив и собирается продолжить дело отца – СМИ

Сын Усамы бен Ладена жив и собирается продолжить дело отца – СМИ

Сын Усамы бен Ладена жив и собирается продолжить дело отца – СМИ

Британские журналисты заявили о том, что сын Усамы бен Ладена Хамза жив и занимается возрождением террористического движения отца, сообщает Zakon.kz.

Статью об этом опубликовали 14 сентября 2024 года в таблоиде The Mirror.

Напомним, о ликвидации сына организатора международной террористической ячейки в 2019 году заявлял экс-президент США Дональд Трамп.

По информации британской газеты, новые разведданные указывают на то, что Хамза бен Ладен жив и находится в афганском Джелалабаде, в 150 км от Кабула. Хамза совместно с братом Абдуллой сформировал десять лагерей для подготовки террористов.

Авторы заключили, что эти сведения вызывают опасения по поводу новой атаки в стиле 11 сентября 2001 года на Запад.

23 августа 2024 года во время фестиваля, посвященного 650-летию города Золинген в Германии, террорист с ножом напал на собравшихся. Погибли три человека и восемь получили ранения. Ответственность за случившиеся взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в Казахстане).

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