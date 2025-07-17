Сыворотка для лица `ANUA` PEACH тонизирующая с ниацинамидом и экстрактом персика 30 мл

2 990 ₽ 2 541 ₽ С максимальной

скидкой по карте

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Тонизирующая сыворотка ANUA Peach с ниацинамидом и экстрактом персика направлена на выравнивание тона кожи и борьбу с тусклым цветом лица. Экстракт персика улучшает микроциркуляцию и придает коже отдохнувший вид. Ниацинамид уменьшает проявления гиперпигментации, укрепляет кожный барьер и контролирует выработку себума. Альфа-арбутин осветляет без раздражения, убирает темные пятна и следы от прыщей. Гиалуроновая кислота поддерживает оптимальный уровень увлажнения. Пантенол успокаивает кожу и устраняет чувство стянутости. Сыворотка ANUA Peach подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной.

Способ применения: Равномерно нанести небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица, оставить до полного… впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Prunus Persica (Peach) Fruit Water, Lactobacillus Ferment, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Niacinamide, Butylene Glycol, Diethoxyethyl Succinate, Water, Cellulose, Polyglutamic Acid, Sodium Hyaluronate, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-10 Laurate, Xanthan Gum, Sphingomonas Ferment Extract, Betaine Salicylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Polyglyceryl-10 Oleate, Salvia Hispanica Seed Oil, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Sucrose Palmitate, Alpha-Arbutin, Fragrance(Parfum), Sodium Phytate, Melia Azadirachta Flower Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Corallina Officinalis Extract, Panthenol, Cyanocobalamin, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Prunus Persica (Peach) Flower Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Artemisia Princeps Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Seed Oil, Yeast Ferment Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 142 г

Высота упаковки: 103 мм

Ширина упаковки: 46 мм

Длина упаковки: 46 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 254989

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда