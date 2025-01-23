Сыворотка для лица `CELIMAX` с экстрактом нони (питательная) 30 мл

Сыворотка для лица `CELIMAX` с экстрактом нони (питательная) 30 мл

Сыворотка для лица `CELIMAX` с экстрактом нони (питательная) 30 мл

2 740 ₽ 2 329 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: сухая
  • Вес в упаковке: 97 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 105 мм
  • Ширина упаковки: 42 мм
  • Длина упаковки: 40 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 212282
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Питательная сыворотка для лица CELIMAX с экстрактом нони незаменима для ухода за сухой кожей, нуждающейся в дополнительном питании и увлажнении. Высококонцентрированная гипоаллергенная формула, состоящая на 71,77% из экстракта нони, обеспечивает мощный детокс-эффект. Экстракт нони содержит большое количество аминокислот и витаминов и является природным антиоксидантом, благодаря чему интенсивно восстанавливает кожу, уменьшает видимость мелких морщин, защищает от внешних негативных факторов и обладает антивозрастным эффектом. Входящий в состав корейской сыворотки CELIMAX экстракт какао богат витаминами группы В, А, Е. Он активно борется с воздействием свободных радикалов, способствует регенерации и делает кожу заметно более упругой и подтянутой. Комплекс масел оливы, розмарина, ши и аллантоин интенсивно питают и смягчают кожу, избавляя от сухости и шелушения.

Способ применения: Равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица и аккуратно… вмассируйте. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Morinda Citrifolia Fruit Extract (71.77%), Butylene Glycol, Propanediol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Diethoxyethyl Succinate, Water, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Chlorphenesin, C12-13 Pareth-9, Sodium Hyaluronate, Melia Azadirachta Leaf Extract, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Allantoin, Disodium EDTA, Adenosine, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Melia Azadirachta Flower Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hydrogenated Lecithin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Squalane, Dextrin, Phytosphingosine, Cholesterol, Morinda Citrifolia Seed Oil, Ceramide NP Обзор от бренда

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