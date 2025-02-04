Сыворотка для лица `CELIMAX` с комплексом керамидов (укрепляющая) 30 мл

2 740 ₽ 1 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 123 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 125 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 228051

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Легкая укрепляющая сыворотка для лица CELIMAX с комплексом керамидов проникает в самые глубокие слои эпидермиса, укрепляет естественный кожный барьер, заметно выравнивает цвет лица и надолго оставляет ощущение свежести. Керамиды способствуют укреплению структуры дермы, обеспечивая интенсивное увлажнение и питание. Липидная структура, которую они образуют, создает на поверхности невидимый защитный слой, который не дает влаге быстро испариться и защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды. Пептид Aquatide активизирует выработку антиоксидантов в клетках, повышает эластичность и упругость кожи. Входящий в состав пантенол (витамин B5) смягчает и питает кожу, снимая раздражение и покраснение. Корейская сыворотка с керамидами CELIMAX подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.

Способ применения: Нанести достаточное количество сыворотки на чистую сухую кожу лица легкими массажными движениями,… оставить до полного впитывания.

Состав: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, Caprylic/Capric, Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Panthenol, Pantolactone, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide, AS, Ceramide AP, Biosaccharide Gum-1, Heptasodium Hexacarboxymethyl, Dipeptide-12, Phytosphingosine, C14-22, Alcohols, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Sorbitan Sesquioleate, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Lecithin, Carbomer, Glucose, C12-20 Alkyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Tromethamine. Обзор от бренда