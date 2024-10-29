Сыворотка для лица `CHASIN` RABBITS` с роликовым аппликатором (охлаждающая) 50 мл

2 990 ₽ 1 940 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 101 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 148 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 41 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 231814

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка для лица `CHASIN` RABBITS – бьюти-продукт, который подарит вашей коже приятное ощущение свежести, комфорта и расслабления с первого прикосновения! Роликовый аппликатор из хирургической стали легко скользит по коже, обеспечивая

подтягивающий и тонизирующий эффект. Охлаждающий роллер, в комплексе с легкой текстурой сыворотки, мгновенно успокаивает кожу и помогает снять напряжение. Формула сыворотки с натуральными экстрактами (ним, куркума, овес, гибискус) снимает покраснения и раздражения и очищает поры. Гиалуроновая кислота насыщает клетки влагой, а ментол обеспечивает дополнительное ощущение свежести. Для усиления эффекта перед применением охладите средство в холодильнике.

Способ применения: слегка выдавливая сыворотку из тюбика, аккуратно проведите роликом по лицу, шее и декольте, избегая… области вокруг глаз. Для очистки ролика, нажмите кнопки с обеих сторон и удалите остатки сыворотки салфеткой, плотно закройте крышку. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Propanediol, Neopentyl Glycol Diheptanoate, 1,2-Hexanediol, Arginine, Adenosine, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Caffeine, Phellinus Linteus Extract, Avena Sativa (Oat) Meal Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Hibiscus Esculentus Fruit Extract, Collagen Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Corallina Officinalis Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Glutathione, Potassium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Dipropylene Glycol, Aspalathus Linearis Leaf Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl Glycol, Polyglyceryl-10 Laurate, Carbomer, Menthol, Menthyl Lactate, Mentha Arvensis Extract, Polyglyceryl-10 Oleate, Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Sodium Phytate, Coccinia Indica Fruit Extract, Harungana Madagascariensis Extract, Solanum Melongena (Eggplant) Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil