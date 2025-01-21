Сыворотка для лица `CHRISTIAN LAURENT` LUMINOUS GLOW ночная с эффектом сияния 18 мл

2 250 ₽ 999 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 85 г

Высота упаковки: 153 мм

Ширина упаковки: 56 мм

Длина упаковки: 36 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 231548

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ это интенсивный, передовой ночной уход, основанный на непревзойденных по своей эффективности активных ингредиентах, которые вырвнивают тон кожи и уменьшают видимость морщин. Инновационная формула обладает выраженными омолаживающими, укрепляющими и регенерирующими свойствами. Идеально подходит для тусклой, уставшей и зрелой кожи.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ретинол, мощная форма витамина А, уменьшает несовершенства кожи и симптомы усталости. Шикимовая и гликолевая кислоты, эффективно помогают уменьшить неравномерность цвета кожи, связанное с процессом старения или воздействием солнечных лучей. Комплекс Lumintense™ 4D White обеспечивает разнонаправленный отбеливающий эффект. Комплекс витаминов С + Cg обладает выраженными антиоксидантными свойствами, омолаживает кожу.

AHA кислоты помогают коже восстановить свое естественное сияние, мягко отшелушивая мертвые клетки эпидермиса.

Способ применения: утром и/или вечером нанести несколько капель сыворотки на очищенную кожу. Оставить до полного… впитывания. Нанести крем.

Состав: Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Ascorbic Acid, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Arbutin, Ascorbyl Palmitate, Glycolic Acid, Niacinamide, Lactic Acid, Shikimic Acid, Salicylic Acid, Linseed Acid, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Glutathione, Malic Acid, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide, Polyacrylate Crosspolymer-6, Citric Acid, Lecithin, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool. Обзор от бренда