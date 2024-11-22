Сыворотка для лица `DE_CODE` AQUA KEY гиалуроновая (для всех типов кожи) 30 мл

855 ₽ 645 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 56 г

Высота упаковки: 137 мм

Ширина упаковки: 38 мм

Длина упаковки: 39 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 250278

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Слышал про НУФ? — Да-да… Пока ты тайком гуглишь НУФ, сыворотка с гиалуроновой кислотой и комплексом церамидов наполняет твою кожу влагой. Легкая текстура понравится даже жирной и комбинированной коже.

Герой: НУФ

НУФ удерживает воду в корнеоцитах и поддерживает барьерную функцию кожи.

— Втягивает воду в корнеоциты

— Взаимодействует с волокнами кератина

— Предотвращает шелушения кожи

Результат:

— Обеспечивает оптимальную гидратацию кожи

— Поддерживает барьерную функцию рогового слоя

— Увлажняет кожу, удерживает в ней влагу

Союзники: церамиды — идеальный союзник для восстановления защитного барьера кожи

Способ применения: нанести несколько капель сыворотки на предварительно очищенную кожу лица, избегая область вокруг… глаз

Состав: Aqua, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Methicone, Glyceryl Stearate, Glycerin, Pentylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ceramide EOP, Ceramide NP, Ceramide AP, Phytosphingosine, Glycosphingolipids, Trehalose, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Hydrogenated Lecithin, Tetraacetylphytosphingosine, Cholesterol, Betaine, Sodium PCA, Sorbitol, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Allantoin, Cera Alba, Stearyl Stearate, Cera Microcristallina, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Hydrogenated Polydecene, Xanthan Gum, Lecithin, Sclerotium Gum, Pullulan, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Stearic Acid, Parfum, Disodium EDTA (на челлендж отдали с эдта, но потом я убрала его из РЦ), Lactic Acid. Обзор от бренда