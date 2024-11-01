Сыворотка для лица `DE_CODE` ENERGY KEY для ровного тона с транексамовой кислотой (для всех типов кожи) 30 мл

Сыворотка для лица `DE_CODE` ENERGY KEY для ровного тона с транексамовой кислотой (для всех типов кожи) 30 мл

Сыворотка для лица `DE_CODE` ENERGY KEY для ровного тона с транексамовой кислотой (для всех типов кожи) 30 мл

1 050 ₽ 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 56 г
  • Высота упаковки: 137 мм
  • Ширина упаковки: 38 мм
  • Длина упаковки: 39 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 250268
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Люди делятся на 2 типа: все равнО / все рОвно. Но сыворотка точно относится ко второму. Она выравнивает тон и рельеф кожи и нормализует гидробаланс. Все ровно, если тебе не все равно, как выглядит кожа.

Герой: транексамовая кислота
Транексамовая кислота подавляет синтез меланина, осветляет и предотвращает пигментные пятна.
— Подавляет синтез меланина
— Предотвращает поствоспалительную гиперпигментацию
— Оказывает антиоксидантный эффект

Результат:
— Препятствует появлению пигментных пятен
— Осветляет пигментные пятна
— Препятствует раннему старению

Союзники: витамин С — идеальный союзник для антиоксидантной защиты и борьбы с пигментацией.

Способ применения: нанести несколько капель сыворотки на предварительно очищенную кожу лица, избегая области вокруг… глаз

Состав: Aqua, Niacinamide, Isononyl Isononanoate, Propylene Glycol, Tranexamic Acid, Betaine, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Dimethicone, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Lactic Acid, Xanthan Gum, Lecithin, Sclerotium Gum, Pullulan, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Polyacrylate Crosspolymer-6, Isohexadecane, Cetearyl Methicone, C12-13 Pareth-9, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Disodium EDTA.

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