Сыворотка для лица `DE_CODE` ENERGY KEY для ровного тона с транексамовой кислотой (для всех типов кожи) 30 мл
1 050 ₽ 790 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 56 г
- Высота упаковки: 137 мм
- Ширина упаковки: 38 мм
- Длина упаковки: 39 мм
- Тег: Сыворотки для лица
- Раздел: сыворотки
- Артикул 250268
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Люди делятся на 2 типа: все равнО / все рОвно. Но сыворотка точно относится ко второму. Она выравнивает тон и рельеф кожи и нормализует гидробаланс. Все ровно, если тебе не все равно, как выглядит кожа.
Герой: транексамовая кислота
Транексамовая кислота подавляет синтез меланина, осветляет и предотвращает пигментные пятна.
— Подавляет синтез меланина
— Предотвращает поствоспалительную гиперпигментацию
— Оказывает антиоксидантный эффект
Результат:
— Препятствует появлению пигментных пятен
— Осветляет пигментные пятна
— Препятствует раннему старению
Союзники: витамин С — идеальный союзник для антиоксидантной защиты и борьбы с пигментацией.
Способ применения: нанести несколько капель сыворотки на предварительно очищенную кожу лица, избегая области вокруг… глаз
Состав: Aqua, Niacinamide, Isononyl Isononanoate, Propylene Glycol, Tranexamic Acid, Betaine, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Dimethicone, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate, Lactic Acid, Xanthan Gum, Lecithin, Sclerotium Gum, Pullulan, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Polyacrylate Crosspolymer-6, Isohexadecane, Cetearyl Methicone, C12-13 Pareth-9, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Disodium EDTA.