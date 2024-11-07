Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 200 мл

Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 200 мл

Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 200 мл

1 690 ₽ 990 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: нормальная
  • Вес в упаковке: 254 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 165 мм
  • Ширина упаковки: 48 мм
  • Длина упаковки: 48 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 228018
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Настоящая находка для Вашей кожи! Сыворотка для лица ENOUGH с насыщенной формулой наполняет клетки влагой и совершенствует рельеф кожи «изнутри». Молекулы гиалуроновой кислоты притягивают и надолго удерживают влагу в коже, обеспечивая эффект моментального увлажнения и устраняют признаки обезвоженности кожи. Входящий в состав пантенол направлен на восстановление кожи и нормализацию ph-баланса. Ниацинамид бережно отшелушивает омертвевшие клетки и заметно улучшает цвет лица. Средство насыщает клетки кожи энергией, оживляет её, «стирает» с лица следы усталости и стрессов!

Способ применения: После применения тонера равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу… лица, оставьте до полного впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Niacinamide, Panthenol, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Beta-Glucan, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, t-Butyl Alcohol, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Arginine, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Fragrance, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.

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