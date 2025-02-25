Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с коллагеном (укрепляющая) 200 мл

1 690 ₽ 899 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 252 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 163 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 50 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 228019

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Настоящая находка для Вашей кожи! Сыворотка для лица ENOUGH с насыщенной формулой наполняет клетки влагой и совершенствует рельеф кожи «изнутри». Коллаген создает воздухопроницаемую пленку, которая препятствует потере влаги, прекрасно регенерирует поврежденные клетки эпидермиса и борется с первыми признаками возрастных изменений. Входящие в состав пантенол и керамиды NP направлены на укрепление клеток кожи, повышают защитные функции эпидермиса и избавляют от сухости и шелушения. Средство насыщает клетки кожи энергией, оживляет её, «стирает» с лица следы усталости и стрессов!

Способ применения: После применения тонера равномерно нанесите небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу… лица, оставьте до полного впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Glycereth-26, Niacinamide, Betaine, Butylene Glycol, Polyglutamic Acid, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Hydrolyzed Collagen, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Ceramide NP, Squalane, Cetearyl Alcohol, Urea, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Carbomer, Sodium Polyacrylate, Adenosine, Potassium Hydroxide, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Fragrance, Limonene, Linalool. Обзор от бренда