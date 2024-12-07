Сыворотка для лица `ESFOLIO` с ретинолом (разглаживающая) 30 мл

935 ₽ 585 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 94 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 115 мм

Ширина упаковки: 38 мм

Длина упаковки: 38 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 210430

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Сыворотка интенсивного действия подарит красоту, молодость и сияние Вашей коже! Ключевой компонент – ретинол, который ускоряет обновление клеток, повышает упругость и эластичность кожи. Сыворотка борется с возрастными изменениями и уменьшает видимость морщин, за счет увеличения синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты в дерме. Также ретинол способствует уменьшению несовершенств кожи, уменьшает выработку себума, благодаря чему кожа становится нежной и бархатистой. Входящий в состав ниацинамид помогает коже производить больше защитных липидов и укреплять защитный барьер.

Способ применения: После очищения и тонизирования кожи нанести несколько капель сыворотки на кончики пальцев,… распределить по коже лица лёгкими похлопывающими движениями. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Water(Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Niacinamide, Glycereth-26, Dimethicone, Benzyl Glycol, Sorbitan Sesquioleate, Betaine, Sodium Hyaluronate, Nelumbo Nucifera Phytoplacenta Culture Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Polyglyceryl-4 Caprate, Arginine, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Trehalose, Panthenol, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Xanthan Gum, Adenosine, Dipropylene Glycol, PVM/ MA Copolymer, PEG-35 Castor Oil, Alcohol, Hydroge- nated Phosphatidylcholine, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Polysorbate 20, Hydrogenated Lecithin, Sodium PCA, Serine, Retinol (18,000ppb), Tremella Fuciformis Sporocarp Extract, Toco- pherol, Glycine, Cholesterol, Ceramide NP, Alanine, Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Glutamic Acid, Ceteth-5, Ceteth-3, Inositol, Retinyl Palmitate, Calcium Pantoth- enate, Potassium Cetyl Phosphate, Linoleic Acid, Sucrose Stearate, Stearic Acid, Phytosphingosine, Palmitic Acid, Glycosphingolipids, Biotin, Disodium EDTA, Chlorphen- esin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Fragrance(Parfum) Обзор от бренда