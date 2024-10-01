Сыворотка для лица `EVOLUDERM` с экстрактом морских водорослей (детокс эффект) 30 мл

995 ₽ 745 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 132 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 122 мм

Ширина упаковки: 39 мм

Длина упаковки: 39 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 223395

Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE



Все товары бренда Ежедневно подвергаясь стрессу и загрязнению, ваша кожа выглядит серой? Детокс серум — это защита, в которой нуждается ваша кожа.Сыворотка, состоящая на 98% из натуральных компонентов, освежает кожу и обладает детокс эффектом. Экстракт морских водорослей обеспечивает антиоксидантный эффект и защищает эпидермис от внешних воздействий.Входящая в состав гиалуроновая кислота глубоко увлажняет и смягчает кожу, предотвращая ее обезвоживание. Средство обладает приятной гелевой текстурой и подходит для всех типов кожи. Результат: отдохнувший вид и гладкая кожа!

Способ применения: Нанесите 2-3 капли сыворотки на кожу лица, шеи и зоны декольте легкими массажными движениями,… оставьте до полного впитывания.

Состав: Water (Aqua), Propanediol, Glycerin, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Jania Rubens Extract, Hydrolyzed Algin, Sodium Carrageenan, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance (Parfum), Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Citric Acid, Phenethyl Alcohol, Blue 1 (Ci 42090), Yellow 5 (Ci 19140).