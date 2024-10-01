Сыворотка для лица `EVOLUDERM` с экстрактом морских водорослей (детокс эффект) 30 мл

Сыворотка для лица `EVOLUDERM` с экстрактом морских водорослей (детокс эффект) 30 мл

Сыворотка для лица `EVOLUDERM` с экстрактом морских водорослей (детокс эффект) 30 мл

995 ₽ 745 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 132 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 122 мм
  • Ширина упаковки: 39 мм
  • Длина упаковки: 39 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 223395
  • Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE

Все товары бренда Ежедневно подвергаясь стрессу и загрязнению, ваша кожа выглядит серой? Детокс серум — это защита, в которой нуждается ваша кожа.Сыворотка, состоящая на 98% из натуральных компонентов, освежает кожу и обладает детокс эффектом. Экстракт морских водорослей обеспечивает антиоксидантный эффект и защищает эпидермис от внешних воздействий.Входящая в состав гиалуроновая кислота глубоко увлажняет и смягчает кожу, предотвращая ее обезвоживание. Средство обладает приятной гелевой текстурой и подходит для всех типов кожи. Результат: отдохнувший вид и гладкая кожа!

Способ применения: Нанесите 2-3 капли сыворотки на кожу лица, шеи и зоны декольте легкими массажными движениями,… оставьте до полного впитывания.

Состав: Water (Aqua), Propanediol, Glycerin, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Jania Rubens Extract, Hydrolyzed Algin, Sodium Carrageenan, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance (Parfum), Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Citric Acid, Phenethyl Alcohol, Blue 1 (Ci 42090), Yellow 5 (Ci 19140).

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