Сыворотка для лица `EVOLUDERM` с витамином С (для сияния кожи) 30 мл

995 ₽ 845 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 132 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 122 мм

Ширина упаковки: 39 мм

Длина упаковки: 39 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 223396

Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE



Все товары бренда Идеальна для придания сияния тусклой и уставшей коже. Сыворотка, состоящая на 98% из натуральных компонентов, тонизирует кожу и обладает мощным антиоксидантным действием. Экстракт апельсина насыщен витамином С, который отлично выравнивает тон кожи «подсвечивает» кожу изнутри. Результат: отдохнувший вид, гладкий рельеф кожи и сияющая кожа!

Способ применения: Нанесите 2-3 капли сыворотки на кожу лица, шеи и зоны декольте легкими массажными движениями,… оставьте до полного впитывания.

Состав: Water (Aqua), Glycerin, Propanediol, Ascorbyl Glucoside, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Polyacrylate, 1,2-Hexanediol, Chlorphenesin, Sodium Hydroxyde, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Fragrance (Parfum), Tetrasodium Edta, Tocopherol, Phenetyl Alcohol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium Carrageenan, Jania Rubens Extract, Citric Acid, Potassium Sorbat, Sorbic Acid, Yellow 5 (Ci 19140), Red 33 (Ci 17200). Обзор от бренда