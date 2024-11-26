Сыворотка для лица `GARNIER` `SKIN NATURALS` Витамин С (супер сияние) 30 мл

699 ₽ 447 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 112 г

Высота упаковки: 130 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 210885

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



Все товары бренда Первая сыворотка с такой высокой концентрацией [3,5%] комплекса из Витамина С + Никотинамида + Салициловой кислоты придает сияние, выравнивает тон кожи — пигментные пятна становятся менее заметными уже через 6 дней. Дерматологические ингредиенты [Витамин С + Никотинамид + Салициловая кислота] известны своей способностью заметно сокращать пигментные пятна и стимулировать выработку коллагена для заметно более гладкой кожи. Экстракт лимона, этот суперфуд, был выбран благодаря своим потрясающим антиоксидантным свойствам и создаваемому эффекту сияния кожи. Через 3 дня кожа заметно более ровная и гладкая. Через 6 дней кожа приобретает здоровое сияние, цвет лица более свежий, пигментные пятна заметно сокращены.

Способ применения: Нанесите одну полную пипетку на очищенную кожу лица и бережно распределите сыворотку по лицу…. Используйте утром и вечером вместе с дневным и ночным кремом. Избегайте области вокруг глаз. В случае контакта с глазами, немедленно тщательно промойте их.

Состав: aqua / water, glycerin, alcohol, dipropylene glycol, butylene glycol, niacinamide, peg/ppg/polybutylene glycol-8/5/3 glycerin, hydroxyethylpiperazine ethane sulfonic acid, bis-peg-18 methyl ether dimethyl silane, isononyl isononanoate, 3-o-ethyl ascorbic acid, citrus junos fruit extract, citrus limon fruit extract / lemon fruit extract, sodium citrate, sodium hyaluronate, adenosine, phenylethyl resorcinol, ammonium polyacryloyldimethyl taurate, disodium edta, hydrogenated lecithin, citric acid, maltodextrin, xanthan gum, oxothiazolidine-carboxylic acid, tocopherol, tocopheryl acetate, salicylic acid, phenoxyethanol, linalool, geraniol, limonene, benzyl alcohol, benzyl salicylate, parfum / fragrance. Обзор от бренда