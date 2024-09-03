Сыворотка для лица `LAPOTHICELL` с аминокислотами (увлажняющая) 50 мл

2 490 ₽ 1 590 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 105 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 108 мм

Ширина упаковки: 42 мм

Длина упаковки: 42 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 231849

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Насыщенная сыворотка LAPOTHICELL с комплексом аминокислот (100,000ppm) глубоко увлажняет, успокаивает и придает лицу здоровое сияние. Аминокислота – это белок, который восстанавливает и укрепляет структуру кожи, восполняет недостаток влаги и активизирует синтез волокон коллагена, повышая упругость. Гиалуроновая кислота (100ppm) образует на поверхности защитный слой, который не дает влаге испариться. После применения Вы заметите, как Ваша кожа преобразится.

Способ применения: Нанесите небольшое количество сыворотки на чистую кожу лица, оставьте до полного впитывания. Только… для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water(Aqua), Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Glycerin, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Polyglyceryl-10 Laurate, Caprylyl Glycol, Glycine, Polyglyceryl-10 Myristate, Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Serine, Glutamic Acid, Centella Asiatica Extract, Aspartic Acid, Leucine, 1,2-Hexanediol, Alanine, Lysine, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Adenosine, Arginine, Tyrosine, Phenylalanine, Proline, Valine, Threonine, Isoleucine, Camellia Sinensis Leaf Extract, Disodium EDTA, Fragrance, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Histidine, Methionine, Cysteine, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Beta-Glucan, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate