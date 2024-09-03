Сыворотка для лица `LAPOTHICELL` с аминокислотами (увлажняющая) 50 мл

Сыворотка для лица `LAPOTHICELL` с аминокислотами (увлажняющая) 50 мл

Сыворотка для лица `LAPOTHICELL` с аминокислотами (увлажняющая) 50 мл

2 490 ₽ 1 590 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 105 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 108 мм
  • Ширина упаковки: 42 мм
  • Длина упаковки: 42 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 231849
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Насыщенная сыворотка LAPOTHICELL с комплексом аминокислот (100,000ppm) глубоко увлажняет, успокаивает и придает лицу здоровое сияние. Аминокислота – это белок, который восстанавливает и укрепляет структуру кожи, восполняет недостаток влаги и активизирует синтез волокон коллагена, повышая упругость. Гиалуроновая кислота (100ppm) образует на поверхности защитный слой, который не дает влаге испариться. После применения Вы заметите, как Ваша кожа преобразится.

Способ применения: Нанесите небольшое количество сыворотки на чистую кожу лица, оставьте до полного впитывания. Только… для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Water(Aqua), Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Glycerin, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Polyglyceryl-10 Laurate, Caprylyl Glycol, Glycine, Polyglyceryl-10 Myristate, Pentylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Serine, Glutamic Acid, Centella Asiatica Extract, Aspartic Acid, Leucine, 1,2-Hexanediol, Alanine, Lysine, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Adenosine, Arginine, Tyrosine, Phenylalanine, Proline, Valine, Threonine, Isoleucine, Camellia Sinensis Leaf Extract, Disodium EDTA, Fragrance, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Histidine, Methionine, Cysteine, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Beta-Glucan, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate

youcanchoose

Основа тональная для лица `DEBORAH` `FORMULA PURA` FOUNDATION тон 00 слоновая кость

Основа тональная для лица `DEBORAH` `FORMULA PURA` FOUNDATION тон 00 слоновая кость

Автобус въехал в группу школьников с родителями в Китае, погибли 11 человек

Автобус въехал в группу школьников с родителями в Китае, погибли 11 человек

В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана

В Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана

Гель для бровей `LUXVISAGE` BROW SUPER FIX 12H суперсильной фиксации (бесцветный)

Гель для бровей `LUXVISAGE` BROW SUPER FIX 12H суперсильной фиксации (бесцветный)

Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.