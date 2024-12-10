Сыворотка для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 10.5% [ниацинамид + melasyl + аминосульфоновая кислота] (против пигментации) 30 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 10.5% [ниацинамид + melasyl + аминосульфоновая кислота] (против пигментации) 30 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 10.5% [ниацинамид + melasyl + аминосульфоновая кислота] (против пигментации) 30 мл

1 590 ₽ 1 351 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 141 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 131 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 41 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 251037
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

Все товары бренда Пятна постакне? Пигментация? Теперь это в прошлом! Новая сыворотка с ниацинамидом Bright Reveal от L’Oréal Paris заметно сокращает все виды пигментных пятен: пятна постакне, солнечная и возрастная пигментация. Заметный результат уже через одну неделю, через 8 недель 77% пятен сокращено*. Сыворотка содержит высокоэффективное сочетание активных ингредиентов: 10.5% [НИАЦИНАМИД+ запатентованная молекула MELASYL TM + АМИНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА]. [ НИАЦИНАМИД ] – активный ингредиент сокращает все виды пигментации и обладает антиоксидантным действием. [ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ MELASYL TM] – эксклюзивная, прорывная инновация, запатентованная после 18 лет исследований компанией L’Oréal. Это настоящая научная революция в борьбе с проблемой пигментации. MELASYL TM эффективно сокращает пигментные пятна и предотвращает их повторное появление. Эта молекула уникальна тем, что удерживает меланин до того, как пигментация проявится на коже. [АМИНОСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА] – мягкий эксфолиант. Клинически доказанная эффективность для любого типа кожи. Ультра-комфортная текстура подходит для чувствительной кожи. Не липкая, не жирная, некомедогенная совместима с макияжем.
*Клиническая оценка, 88 женщин, 8 недель.

Способ применения: После очищения кожи наносите утром и вечером по 3-4 капли сыворотки на очищенную кожу лица и шеи…. Обязательно дополните свою рутину Флюидом Bright Reveal SPF 50+ для защиты утром. Используйте пилинг-эксфолиант Bright Reveal для достижения более быстрого результата.

Состав: AQUA / WATER • NIACINAMIDE • DIMETHICONE • ALCOHOL DENAT. • BUTYLENE GLYCOL • GLYCERIN • HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID • CAPRYLYL METHICONE • CAFFEINE • CAPRYLOYL SALICYLIC ACID • GLYCOLIC ACID • HYDROXYACETOPHENONE • MENTHOXYPROPANEDIOL • POTASSIUM HYDROXIDE • SODIUM HYALURONATE • SODIUM THIOSULFATE • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • 2-MERCAPTONICOTINOYL GLYCINE • TOCOPHERYL ACETATE • AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER • BIOSACCHARIDE GUM-1 • POLOXAMER 338 • TOCOPHEROL • XANTHAN GUM • PEG-12 DIMETHICONE/PPG-20 CROSSPOLYMER • CI 14700 / RED 4 • CI 17200 / RED 33 • CHLORPHENESIN • PHENOXYETHANOL • PARFUM / FRAGRANCE. (F.I.L. Z70045590/1). Обзор от бренда

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