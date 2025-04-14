Сыворотка для лица `LOREAL` REVITALIFT ночная с ретинолом (от глубоких морщин) 30 мл

1 330 ₽ 1 130 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Новая ночная сыворотка Revitalift Лазер с чистым 0,2% ретинолом – мощный уход для коррекции видимых возрастных изменений, включая даже глубокие морщины. Морщины сокращены у 100% женщин. 0,2 содержания ретинола — №1 ингредиент для борьбы с морщинами, используемый дерматологами. Мгновенный результат – кожа более увлажненная и выглядит заметно разглаженной. Через 1 месяц – текстура кожи выглядит заметно моложе и сияющей. Через 4 месяца – морщины сокращены на 36%. Заметное сокращение глубоких морщин. Чистый ретинол – наиболее сильнодействующая форма ретинола, которую дерматологи рекомендуют для обновления кожи. Доказано, что этот антиоксидант борется с видимыми признаками старения, такими как глубокие морщины и неровная текстура кожи. Инновационная стабилизированная формула сыворотки, поданная на патент, разработана так, чтобы сохранить свою эффективность и не позволить ретинолу распадаться (что присуще данному витамину под влиянием света и кислорода). Важно! Высокоэффективный ретинол может быть причиной покраснения, покалывания и сухости в начале применения.

Способ применения: Вашей коже нужно время, чтобы привыкнуть к ретинолу, поэтому важно использовать сыворотку… постепенно. Наносите 3-4 капли на чистую сухую кожу лица вечером перед нанесением увлажняющего крема. С утра используйте средство с SPF (как минимум, SPF-20; SPF – фактор защиты от солнца) Неделя 1: Используйте 2 раза в неделю Неделя 2: Используйте каждую вторую ночь Неделя 3: Используйте каждую ночь по мере переносимости.

Состав: Aqua/water,glycerin,alcohol denat.,isononyl isononanoate,pentylene glycol,dicaprylyl ether,glycine soja oil / soybean oil,propylene glycol,peg-6 caprylic/capric glycerides,citric acid,pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate,sodium hyaluronate,trisodium ethylenediamine disuccinate,retinol,dicaprylyl carbonate,ammonium polyacryloyldimethyl taurate,butylene glycol,caprylyl glycol,glyceryl isostearate,ppg-6-decyltetradeceth-30,tocopherol,xanthan gum,benzyl alcohol,citronellol,isoeugenol,limonene,linalool,phenoxyethanol,parfum / fragrance Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 142 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 150 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 205741

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



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