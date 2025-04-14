Сыворотка для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С 12% (антиоксидантная) 30 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С 12% (антиоксидантная) 30 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С 12% (антиоксидантная) 30 мл

1 440 ₽ 1 224 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. L’Oreal Paris в течение 5 лет проводил научные исследования, протестировал более 200 формул и теперь представляет революционную сыворотку Revitalift с витамином C в концентрации 12%, витамином E и салициловой кислотой. В состав формулы входят чистый стабилизированный витамин C в высокой концентрации, а также витамин E и салициловая кислота для оптимального эффекта. Уникальное сочетание активных веществ специально подобрано для борьбы с тусклым цветом и неровным тоном лица, для выравнивания текстуры кожи, сужения пор и разглаживания первых морщинок. Уже после 1 месяца применения кожа становится в 2 раза светлее, а ее гладкость увеличивается в 3 раза.
Витамин С крайне неустойчив во внешней среде: в процессе использования цвет средства может измениться. Мы использовали инновационную формулу, позволяющую сохранить эффективность сыворотки с первой до последней капли.

Способ применения: Используйте ваше обычное средство для умывания. Нанесите 2-3 капли сыворотки на зону лица, шеи и… декольте, избегая области вокруг глаз. Наносите утром и вечером, утром используйте средство с SPF не менее 20.

Состав: AQUA/WATER, ASCORBIC ACID, DIMETHICONE, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., POTASSIUM HYDROXIDE, POLYSILICONE-11, PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE, ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, ADENOSINE, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, SILICA, AMMONIUN POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL GLYCOL, C13-14 ISOPARAFFIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, LAURETH-7, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, POLOXAMER 338, POLYACRYLAMIDE, SORBITAN LAURATE, XANTHAN GUM, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHY-DROCINNAMATE, SALICYLIC ACID, PARFUM/FRAGRANCE Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 144 г
  • Текстура: жидкая
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 40 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 226720
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

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