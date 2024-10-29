Сыворотка для лица `LP CARE` Vitamin C 30 мл

349 ₽ 249 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 93 г

Высота упаковки: 121 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 248129

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Оживляющая сыворотка `LP CARE` Vitamin C поможет пробудиться твоей коже! Комплексный состав предотвращает, а ежедневное использование уменьшит темные круги под глазами! Ниацинамид выравнивает тон кожи, матирует, а бакучиол, как мощный антиоксидант, тонизирует и освежает цвет лица. Твоя кожа светится и выглядит отдохнувшей!

Способ применения: Способ применения: нанеси 3-4 капли сыворотки на предварительно очищенную кожу лица. Распредели… средство подушечками пальцев по массажным линиям, двигаясь от центра лица к периферии.

Состав: Aqua, Glycerin, Niacinamide, Tranexamic Acid, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Alginate, Bakuchiol, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Limonene, Hexyl Cinnamal, CI 19140, CI 16255.