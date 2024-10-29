Сыворотка для лица `LP CARE` Vitamin C 30 мл
349 ₽ 249 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 93 г
- Высота упаковки: 121 мм
- Ширина упаковки: 50 мм
- Длина упаковки: 40 мм
- Тег: Сыворотки для лица
- Раздел: сыворотки
- Артикул 248129
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Оживляющая сыворотка `LP CARE` Vitamin C поможет пробудиться твоей коже! Комплексный состав предотвращает, а ежедневное использование уменьшит темные круги под глазами! Ниацинамид выравнивает тон кожи, матирует, а бакучиол, как мощный антиоксидант, тонизирует и освежает цвет лица. Твоя кожа светится и выглядит отдохнувшей!
Способ применения: Способ применения: нанеси 3-4 капли сыворотки на предварительно очищенную кожу лица. Распредели… средство подушечками пальцев по массажным линиям, двигаясь от центра лица к периферии.
Состав: Aqua, Glycerin, Niacinamide, Tranexamic Acid, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Alginate, Bakuchiol, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Limonene, Hexyl Cinnamal, CI 19140, CI 16255.