Сыворотка для лица `LP CARE` Vitamin C 30 мл

Сыворотка для лица `LP CARE` Vitamin C 30 мл

Сыворотка для лица `LP CARE` Vitamin C 30 мл

349 ₽ 249 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 93 г
  • Высота упаковки: 121 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 40 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 248129
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Оживляющая сыворотка `LP CARE` Vitamin C поможет пробудиться твоей коже! Комплексный состав предотвращает, а ежедневное использование уменьшит темные круги под глазами! Ниацинамид выравнивает тон кожи, матирует, а бакучиол, как мощный антиоксидант, тонизирует и освежает цвет лица. Твоя кожа светится и выглядит отдохнувшей!

Способ применения: Способ применения: нанеси 3-4 капли сыворотки на предварительно очищенную кожу лица. Распредели… средство подушечками пальцев по массажным линиям, двигаясь от центра лица к периферии.

Состав: Aqua, Glycerin, Niacinamide, Tranexamic Acid, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Alginate, Bakuchiol, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Limonene, Hexyl Cinnamal, CI 19140, CI 16255.

youcanchoose

Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл

Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл

Отели Турции пострадали от нашествия клопов

Отели Турции пострадали от нашествия клопов

В Индонезии запретили продавать iPhone 16

В Индонезии запретили продавать iPhone 16

Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Турецкая летчица отметила 101-летие Турецкой Республики зрелищным полетом

Турецкая летчица отметила 101-летие Турецкой Республики зрелищным полетом

Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.