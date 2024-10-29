Сыворотка для лица `LP CARE` увлажняющая 30 мл

Сыворотка для лица `LP CARE` увлажняющая 30 мл

Сыворотка для лица `LP CARE` увлажняющая 30 мл

349 ₽ 249 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 93 г
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 40 мм
  • Длина упаковки: 50 мм
  • Тег: Сыворотки для лица
  • Раздел: сыворотки
  • Артикул 248115
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Глубоко увлажняющая сыворотка `LP CARE` Hyaluronic acid накроет волной полезных компонентов твою кожу! Входящая в состав центелла азиатская снимает воспаления и покраснения, способствует сужению пор, за счет чего матирует кожу лица. Гиалоурановая кислота наполняет кожу влагой, делая ее упругой и эластичной. Рекомендуется использовать ежедневно в комплексе с основным уходом.

Способ применения: Способ применения: нанеси 3-4 капли сыворотки на предварительно очищенную кожу лица. Распредели… средство подушечками пальцев по массажным линиям, двигаясь от центра лица к периферии. Меры предосторожности: только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей месте. В случае появления раздражения на коже немедленно прекратить использование. Избегайте контакта с глазами.

Состав: Aqua, Glycerin, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Pentylene Glycol, Biosaccharide Gum-1, Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Alginate, Centella Asiatica Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Limonene, Hexyl Cinnamal, CI 42090, CI 14720.

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